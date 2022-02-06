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BAL: Elazığ Yolspor: 0 D. Fırat Üniversitesi: 2 - Son Dakika

BAL: Elazığ Yolspor: 0 D. Fırat Üniversitesi: 2

06.02.2022 17:03
BAL: Elazığ Yolspor: 0 D. Fırat Üniversitesi: 2

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 10. Haftası'nda D. Fırat Üniversitesi, Elazığ derbisinde karşılaştığı Elazığ Yolspor'u 2-0 yenerek zirvede puan farkını açtı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 10. Haftası'nda D. Fırat Üniversitesi, Elazığ derbisinde karşılaştığı Elazığ Yolspor'u 2-0 yenerek zirvede puan farkını açtı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta sezonun ikinci yarısı başladı. 10. Hafta maçında Elazığ Yolspor'la karşılaşan D. Fırat Üniversitesi, rakibini 2-0 mağlup etti. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Bordo-Beyazlılar, 57. dakikada Mehmet Bayram'la 1-0 öne geçti. Mücadelenin 90. Dakikasında Fırat Üniversitesi Umutcan Gökdemir'le bir gol daha buldu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten D. Fırat Üniversitesi zirvede puan farkını açarken, Elazığ Yolspor 15 puanda kaldı. Grubun bir diğer Elazığ takımı Kovancılarspor ise deplasmanda karşılaştığı Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 3-0 yendi. - ELAZIĞ

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Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, gençlik, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL: Elazığ Yolspor: 0 D. Fırat Üniversitesi: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: BAL: Elazığ Yolspor: 0 D. Fırat Üniversitesi: 2 - Son Dakika
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