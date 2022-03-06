BAL: Elazığ Yolspor: 8 Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0 - Son Dakika
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BAL: Elazığ Yolspor: 8 Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

06.03.2022 16:07
BAL: Elazığ Yolspor: 8 Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı maçta Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i 8-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı maçta Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i 8-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında Elazığ Yolspor, grubun son sırasında yer alan Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçı Elazığ ekibi her iki yarıda bulduğu gollerle 8-0 kazandı. Bu sonucun ardından Elazığ Yolspor puanını 24'e yükseltti.

Grubun bir diğer Elazığ takımı Kovancılarspor ise deplasmanda karşılaştığı maçta Dersimspor'a 3-1 yenildi. - ELAZIĞ

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Amatör Lig, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL: Elazığ Yolspor: 8 Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAL: Elazığ Yolspor: 8 Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0 - Son Dakika
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