BAL maçı için kar seferberliği - Son Dakika
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BAL maçı için kar seferberliği

21.03.2022 09:33
BAL maçı için kar seferberliği

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Van Yolspor ile Siirt Kurtalanspor karşılaşması öncesi ekipler hummalı bir çalışma başlatarak, sahayı kısa sürede maça hazır hale getirdi.

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Van Yolspor ile Siirt Kurtalanspor karşılaşması öncesi ekipler hummalı bir çalışma başlatarak, sahayı kısa sürede maça hazır hale getirdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sanayi semt sahasında 13.00'da oynanması planlanan karşılaşma, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla birlikte bir saat gecikmeli başladı. Sabah saatlerinde kar yağışının devam etmesi ve zeminin karla kaplı olması nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, karşılaşmanın oynanacağı sahaya gelerek yetkililerle koordinasyon sağlayarak tatil edilmek üzereyken maç oynanacak hale getirdi.

Siirt'ten Van'a gelen misafir takımın maç oynanmadan geri gitmelerine gönüllerinin razı gelmediğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kar yağışının devam etmesine rağmen maçın oynanması için tüm şartları seferber ettiklerini belirtti. Bir futbol müsabakasının oynanması için futbolcu, hakem, yönetici, gözlemci, tesis görevlisi gibi birçok mali gideri olduğunu vurgulayan İnanç, "Tüm şartlar maçın oynanması için hazırken kar yağışı nedeniyle takımların maç oynanmadan geri gitmeleri millilik ruhumuz ve misafirperverliğimiz ile örtüşmez. Bu nedenle kar yağışının devam etmesine rağmen tüm imkanlarımızı seferber ederek karşılaşmayı gecikmeli de olsa oynanır vaziyete getirdik. Gün boyu koordinasyon halinde çalıştığımız ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Cengiz Polater, Futbol İl Temsilcisi Taner Coşkun ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak eden kazansın" diye konuştu.

Saat 14.00'da başlayan Van Yolspor ile Siirt Kurtalanspor karşılaşması ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. - VAN

BAL maçı için kar seferberliği
BAL maçı için kar seferberliği
BAL maçı için kar seferberliği

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gençlik, Siirt, Van, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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