Baldwin'in Sakatlığı Gündemde

Spor

Fenerbahçe Beko, ABD'li şutör guard Wade Baldwin'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanan Barcelona karşılaşmasında Baldwin'in hamstring bölgesinden sakatlık yaşadığı ve yapılan kontrollerin ardından da 28 yaşındaki oyuncuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını da kaydetti.