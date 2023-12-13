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Balıkesir, 2024'te Avrupa Triatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Balıkesir, 2024'te Avrupa Triatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Balıkesir, 2024 yılında Avrupa Triatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir'in parkurları ve başarılı organizasyonlarıyla ikinci kez bu şampiyonaya ev sahipliği yapacağı belirtildi. Balıkesir Triatlonu, 10-11 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Balıkesir, 2024\'te Avrupa Triatlon Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak
13.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:24
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Balıkesir, 2024'te Avrupa Triatlon Şampiyonası'na (Balıkesir Triatlonu) ev sahipliği yapacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, organizasyonun, parkurlarıyla sporcuların ve kamuoyunun övgüsünü kazanan Balıkesir'de ikinci kez gerçekleştirileceği bildirildi.

Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın ilk kez üst üste aynı yerde organize edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Türkiye olarak son yıllarda Avrupa ve dünya çapında başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Balıkesir, yıllardır triatlona ciddi yatırım yapan bir şehir. Harcanan emeğin karşılığının alındığını görmek çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Akduman ile bir araya gelen Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ve TTF Organizasyon Kurul Üyesi Caner Algün'den oluşan heyet, organizasyon için ilk imzaları attı.

Balıkesir Triatlonu, 10-11 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir, 2024'te Avrupa Triatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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