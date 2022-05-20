BALIKESİR - Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı - Son Dakika
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BALIKESİR - Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

20.05.2022 23:00

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen "Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması" başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen "Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Enis Yurdakök Atlı Okçuluk Akademisi ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun destekleriyle organize edilen etkinlik, Sındırgı Geleneksel Spor Dalları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kale parkuru atışlarıyla başlayan yarışmaların ilk gününde, 35 ülkeden 70 sporcu yay gerip ok attı. Sırasını bekleyen bazı yabancı sporcular müzik eşliğinde dans etti.

Ayrıca, etkinlik alanındaki stantlarda kılıç, ok ve yaylar ile tespih, Sındırgı yöresine ait börk ve bez bebekler satışa sunuldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığını söyledi.

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Enis Yurdakök de müsabakaların çekişmeli geçtiğini dile getirerek, "Dünyanın en iyileri burada. Sındırgı'ya böyle bir tesisin kazandırıldığı için mutluyuz." dedi.

Alanda kurulan iki büyük otağda öğrencilere çeşitli konularda eğitim de verilen etkinlik 3 gün sürecek.

BALIKESİR - Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı
BALIKESİR - Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı
BALIKESİR - Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı
BALIKESİR - Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

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Balıkesir'de Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı Balıkesir'de Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor
Kaynak: AA

Atlı Okçuluk, Balıkesir, Sındırgı, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BALIKESİR - Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı - Son Dakika
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