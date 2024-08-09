Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Esra Yıldız Kahraman Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Esra Yıldız Kahraman Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Esra Yıldız Kahraman Paris 2024 Olimpiyatları\'nda bronz madalya kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi ve Balıkesir'i gururlandırdı. Kahraman, hedefinin Los Angeles'ta altın madalya olduğunu belirtti.

09.08.2024 11:55  Güncelleme: 11:56
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kiloda bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye'yi ve Balıkesir'i gururlandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bronz Madalya kazanarak Türkiye'nin ve Balıkesir'in gururu oldu. Kadınlar 57 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvan'dan rakibi Yu Ting Lin ile mücadele etti. Kahraman, rakibine yenilerek finale çıkamadı ve bronz madalya kazandı.

Hedef Los Angeles'ta altın madalya

Müsabaka sonrasında açıklama yapan Esra Yıldız Kahraman "Hedefim şampiyonluktu. Biraz rahatsızlandım. Elimden gelen her şeyi yaptım tabii ki de daha iyi olabilirdi. Daha iyi performans gösterebilirdim. Rakibim de bir numaralı seri başı zaten iyi bir rakip. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Nasibimizde bronz madalya varmış. Bu yolun sonu değil. Los Angeles var 2028'de. Büyüyerek gidiyorum. Tokyo'da çeyrek finalde elendim. Şimdi bronz madalya kazandım. Los Angeles'ta da altın madalya kazanırım inşallah. Daha yola devam, yolun sonu değil. Beni destekleyen, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Altın madalyanın da bir zamanı var ama o altın madalya gelecek ben inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Gururumuz Esra Yıldız Kahraman

Olimpiyatlardan derece alarak Türkiye'nin gururlarından olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Sporcumuz olimpiyatlardan derece alıp bronz madalya kazanarak bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz bünyesinde başarılı sporcular barındırıyor ve yenilerini yetiştiriyor. Spora ve sporcuya desteklerimiz sürecek. Biz, onların her zaman yanında yer alacağız. En iyi şartlarda antrenmanlarını yapmaları için tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Sporcumuz Esra Yıldız Kahraman'ın ilerleyen yıllarda altın madalya ile de ülkemizi gururlandıracağına inancım tam, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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