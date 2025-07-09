Balıkesir\'de GSB Spor Okulları Yaz Sezonu Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 20 ilçedeki spor tesislerinde bu yaz sezonunda faaliyetlerine başladı.

Çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, sosyal ilişkilerini güçlendirmek ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan GSB Spor Okulları, farklı branşlarda eğitim imkanı sunuyor. Atletizm, basketbol, güreş, tenis, jimnastik, judo, futbol, boks, bisiklet, eskrim, karate, okçuluk, badminton ve yüzme gibi 36 branşta gerçekleştirilen antrenmanlarla gençler, yaz aylarını hem keyifli bir şekilde geçiriyor hem de spor kültürünü öğreniyor. İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde, haftanın yedi günü uzman antrenörler eşliğinde yapılan bu eğitimler, gençlerin gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın yaz tatillerini sporla verimli geçirmelerini, zamanlarını doğru değerlendirmelerini ve sporu hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmelerini amaçlayarak GSB Spor Okullarımızı hayata geçirdik. İl genelindeki tesislerimizde antrenörlerimizle birlikte dopdolu bir yaz sezonuna başladık. Yetenekleri ve azimleriyle öne çıkan gençlerimiz, geleceğin şampiyon adayları olarak kendilerini gösteriyor. Sporcularımızın ilgisi ve desteği, bize büyük güç kaynağı oluyor. Her dönemde yeni hedefler belirleyerek daha fazla gencimizi sporla buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte emek veren antrenörlerimize, spor okullarımıza katılan gençlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR