Balıkesir'de kadın antrenör tekvando sporunu sevdirdi - Son Dakika
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Balıkesir'de kadın antrenör tekvando sporunu sevdirdi

08.07.2022 13:05
Balıkesir'de kadın antrenör tekvando sporunu sevdirdi

Burhaniye ilçesinde, Milli takım antrenörü Yaşarnaz Güven gençlere tekvando sporunu sevdirdi.

Burhaniye ilçesinde, Milli takım antrenörü Yaşarnaz Güven gençlere tekvando sporunu sevdirdi. İki yıldan beri Atatürk Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren Güven, ana okulundan liseye kadar yaklaşık 140 sporcuyu eğitiyor.

Burhaniye Atatürk Spor Salonunu dolduran gençler haftanın 5 günü çalışırken, büyük heyecan yaşıyor. Antrenör Yaşarnaz Güven, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları çıkardıklarını söyledi. Tekvandoya büyük ilgi olduğunu anlatan Güven, güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sporcularda tekvando çalışmaktan mutlu olduklarını anlattı. Ukrayna'dan gelen Polina Sarı, "Ben Ukrayna'dan geldim. Tekvando çocukluğumdan beri hayalimde vardı. Şimdi kızımla katılıyorum. Bir senedir geliyorum. Mavi kuşağa sahip oldum. Burhaniye Tekvando Kulübünü çok sevdiğim için devam ekmekteyiz" dedi. Emir Recep de, ".8 yıldır tekvandoya geliyorum. Ama araya yaklaşık 2 yıllık bir korona süreci girdi. Ondan dolayı iki yıl gidemedim. Şu an kaldığım yerden devam ediyorum. Hedefim şu an siyah kuşak almak. Ondan sonra hedefimi daha da büyütmek istiyorum" dedi. İki yıldır Burhaniye'de çalıştığını anlatan Antrenör Yaşarnaz Güven ise, "Burhaniye'de antrenörlük yapıyorum. 135-140 arası sporcumuz. İki yıldır bu salondayım. Daha önce de Gömeç' de çalışıyordum. Gayet iyi maçlarımız oluyor. Sporcularımızın dereceleri çok fazla. Avrupa, Dünya Türkiye dereceleri çok fazla sporcularımız var. Çok emek veriyoruz. Çok yoğun talep var. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Yoruluyoruz. Ama, emeklerimizin karşılığına alıyoruz. Çok mutluyum. Çocuklarımızı sporcu yapmaktan, hayata kazandırmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi. Azra Sivaz da," 3 yıldır tekvandoya geliyorum. Hedefim siyah kuşak almak. Başka arkadaşlarımızı da buraya bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ukrayna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de kadın antrenör tekvando sporunu sevdirdi - Son Dakika

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