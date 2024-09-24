Balıkesir'de Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Balıkesir'de Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Balıkesir\'de Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukları spora teşvik etmek için 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 6 farklı branşta ücretsiz eğitim verecek Kış Spor Okulları'nın kayıtlarını başlattı. Eğitimler Altıeylül, Karesi, Bandırma, Manyas ve Edremit'te uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek.

24.09.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor kültürünün yaygınlaşması ve çocukların spora teşvik edilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kış döneminde basketboldan yüzmeye kadar 6 farklı branşta eğitim verilecek Kış Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Çocukları sporla tanıştırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz eğitim vereceği Kış Spor Okulları kayıtları başladı. Okul döneminde öğrencilerin zamanını verimli kullanması ve yetenekleri doğrultusunda en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini teşvik etmek amacıyla açılan spor okulları, çocukların yeteneklerini sergilemelerine de fırsat tanıyacak.

5 ilçede 6 farklı branşta eğitim verilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Manyas ve Edremit'te açtığı Kış Spor Okulları için kayıt toplamaya başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde basketbol, futbol, voleybol, yüzme, jimnastik ve satranç olmak üzere 6 farklı branşta düzenlenecek Kış Spor Okulları'nda çocuklar, spor yaparak yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak. Kayıt için 0551 451 99 91 ve 0544 855 61 51 numaraları aranarak iletişime geçilebilecek. Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler ayrıca afiş üzerindeki kare kodu okutup formu doldurarak da kayıt oluşturabilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Altıeylül, Bandırma, Edremit, Eğitim, Manyas, Karesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 13:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement