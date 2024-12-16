Balıkesir'de Satranç Heyecanı - Son Dakika
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Balıkesir'de Satranç Heyecanı

Balıkesir\'de Satranç Heyecanı

350 sporcunun katıldığı 2024 Balıkesir Küçükler İl Birinciliği Satranç Turnuvası başarıyla tamamlandı.

16.12.2024 09:52
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Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Balıkesir İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 2024 Balıkesir Küçükler İl Birinciliği Satranç Turnuvası, 350 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Turnuva, Balıkesir'deki satranç severleri bir araya getirirken, genç sporcuların strateji ve zeka gerektiren hamleleriyle heyecan dolu bir yarışma ortaya koydu. Sporcular, satranç tahtasında ter dökerken, izleyenler de bu mücadelenin heyecanına ortak oldular.

Her bir hamle, çocukların zihinsel becerilerini geliştirmeleri ve karar verme yetilerini artırmaları için önemli bir fırsat sundu. Turnuva sonunda, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Başarılı sporculara satranç takımları hediye edilerek, yeteneklerini daha da geliştirmeleri için teşvik edildiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, satrancın sadece bir oyun olmanın ötesinde, çocukların zihinsel ve kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Bugün burada, Balıkesir'in ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç satranç oyuncularımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gençlerimizin sportif anlamda gelişimi bizim için çok önemli. Satranç gibi zeka sporlarının yaygınlaştırılması, çocuklarımızın gelişiminde büyük bir rol oynamaktadır. Bu sebeple gerçekleştirilen turnuvaları sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir öğrenme ve gelişim fırsatı olarak görüyorum. Bu turnuvada elde ettiğiniz başarılar, sizin yalnızca satrançtaki başarınızı değil, aynı zamanda hayatın her alanındaki başarınızı da yansıtacaktır. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diyerek, genç oyunculara moral ve motivasyon verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de Satranç Heyecanı - Son Dakika

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