Balıkesir'de Yüzme Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika
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Balıkesir'de Yüzme Şampiyonası Coşkusu

Balıkesir\'de Yüzme Şampiyonası Coşkusu

Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı, genç sporcular mücadele etti.

06.05.2025 09:54
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Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu, Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

3 gün süren şampiyona boyunca sporcular, farklı kategori ve mesafelerde yarışarak büyük bir performans sergiledi. Yüksek rekabetin hakim olduğu yarışmalar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Organizasyon sonunda derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Balıkesir olarak sporun tüm branşlarında güçlü bir altyapıya ve donanımlı tesislere sahibiz. Şehrimizde bulunan modern spor kompleksleri, farklı yaş gruplarından sporcuların yıl boyunca antrenman ve müsabaka yapabilmelerine imkan tanımakta ve profesyonel düzeyde spor faaliyetlerinin kesintisiz şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Yurdun dört bir yanından gelen genç sporcuları kentimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı göstermiş oldukları azim ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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