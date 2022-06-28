Balıkesir DSİ Spor'da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir DSİ Spor'da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi

28.06.2022 23:57
Balıkesir DSİ Spor'da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi

Balıkesir DSİ Spor 20. Seçimli Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Balıkesir DSİ Spor 20. Seçimli Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Feyzullah Kadırhan tek liste ile girilen seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

DSİ Tesislerinde yapılan Genel Kurul, kulüp Onursal Başkanı Nazmi Koçak ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu Genel Kurul'da Onursal Başkan Nazmi Koçak, eski yönetime hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken yeni yönetime kurum kültürü, tesislerin geliştirilmesi ile altyapıya verilen önemin artarak devam etmesi yönünde önerilerde bulundu.

Tek liste ile yapılan seçimin ardından tekrar Başkan seçilen Kadırhan, Genel Kurul üyelerine yaptığı açıklamada çocuklara sporun disiplinini, sporun mücadeleci yapısını yansıtacak mücadeleci kurum kültürünü tesis edeceklerini, Nazmi Koçak'ın önerilerini de görev addettiklerini söyledi.

Seçimin ardından yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Başkan: Feyzullah Kadırhan, Başkan Yardımcısı: Yalçın Yıldırım, Genel Kaptan: Murat İlhan, Muhammed Yaşar, Çoşkun Zengin, Sayman: Ayhan Çakır, Abdullah Nuhoğlu

Denetim Kurulu: Mehmet Çırak, Selçuk Sırmasaç, Oğuz Karabıyık - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak Mermer ocağında molozların altında kalan işçi hayatını kaybetti Mermer ocağında molozların altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir DSİ Spor'da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 00:37:08. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir DSİ Spor'da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement