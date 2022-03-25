Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak

25.03.2022 16:31
Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan Üniversiteler Ünilig Türkiye Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan Üniversiteler Ünilig Türkiye Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Şampiyona, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında önemli derecelere imza atan sporcuların yanı sıra Türkiye'nin farklı üniversitelerinden birçok başarılı sporcuyu bir araya getirecek.

63 Üniversiteden 300'e yakın Sporcu Ringe Çıkacak

28-Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan müsabakalarda; 63 üniversiteden; 68'i kadın, 230'u erkek olmak üzere 298 sporcu mücadele verecek. Ev sahibi Balıkesir Üniversitesi de 2 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 12 öğrencisi ve sporcusuyla şampiyonada temsil edilecek.

Açılış Seremonisi, 28 Mart Pazartesi Saat 15.00'de gerçekleşecek olan şampiyonada, ilk maçlar da seremoninin ardından başlayacak. 29-30-31 Mart tarihlerinde devam edecek şampiyonada final maçları ise 1 Nisan Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Şampiyona, final maçlarının ardından madalya ve kupa töreni ile sona erecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak

YORUMLAR
500
AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı AİÇÜ'de Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası başladı Son dakika haber! Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu: 'Federasyonumuz uluslararası alanda resmiyet kazanacak' Son dakika haber! Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu: 'Federasyonumuz uluslararası alanda resmiyet kazanacak'

Balıkesir Üniversitesi, Üniversiteler, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement