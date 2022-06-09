Balıkesirli 18 yaşındaki futbolcu, 5 sezondur milli takımda görev alıyor

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden, 2004 doğumlu milli stoper Ahmet Buğra Güven başarılarıyla göz dolduruyor.

Bursa Arabayatağıspor Kulübünde ön libero olarak oynarken, 2017'de Galatasaray U14 takımına transfer olan Ahmet Buğra Güven, Galatasaray'da stoper mevkisine yönlendirilerek 2 sezonun ardından 2019'da Fenerbahçe'ye transfer oldu.

3 sezon Fenerbahçe de oynayan genç oyuncu Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadığı sezonlarda U14, U15, U16, U17 ve U18 milli takımlarında her yıl yer alarak 19 maçta görev yaptı ve U16 milli takımla 21. Mercedes Benz Uluslararası Ege Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımlarda sağ ve sol stoper olarak görev alan genç oyuncu, zaman zaman orta sahada oynadı.

Fenerbahçe A Takımı ile kampa ve çok sayıda antrenmana katılan genç oyuncu, Fenerbahçe'nin Shaktar Donetsk ile oynadığı maçın kadrosunda da yer aldı.

Bu sene Fenerbahçe U19'da oynayan 18 yaşındaki milli stoper, gelecek sezon liglerde mücadele ederek gelişimini hızlandırmak istiyor.