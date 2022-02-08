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Balıkesirli judoculardan büyük başarı - Son Dakika

Balıkesirli judoculardan büyük başarı

08.02.2022 09:40
Balıkesirli judoculardan büyük başarı

Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Türkiye Judo Federasyonunun 2022 yılı ilk yurtiçi faaliyet programı Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında Balıkesirli judocular madalya ile döndü.

Şampiyona, kadınlarda 40, 44, 48, 52, 63, 70 ve +70, erkeklerde ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kiloda gerçekleştirildi. Üç gün süren Spor Toto Ümitler Judo Şampiyonası'nda 62 ilden çok sayıda sporcunun kıyasıya mücadelelerin sonunda madalyalar sahiplerini buldu. Şampiyonada Balıkesir'den katılan +90 kiloda Recep Ergin Türkiye Şampiyonu, 57 kiloda Gülzade Korkmaz Türkiye 2.si, 52 kiloda Belinay Ayhan Türkiye 5.si dereceleriyle tamamladı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bizleri her zaman en iyi şekilde temsil eden ve başarılara imza atan gençlerimizi tebrik ediyorum. Çıktıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla Balıkesir'i gururlandıran Recep Ergin ve Gülzade Korkmaz aynı zamanda Sporcu ve Kamp Eğitim Merkezde yetişen sporcularımız. Bu başarılarının her geçen gün artacağına inanıyorum." dedi. - BALIKESİR

Balıkesirli judoculardan büyük başarı
Balıkesirli judoculardan büyük başarı
Balıkesirli judoculardan büyük başarı
Balıkesirli judoculardan büyük başarı

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Spor Toto, Sakarya, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirli judoculardan büyük başarı - Son Dakika Spor


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