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Balıkesirli Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor - Son Dakika
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Balıkesirli Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor

Geçtiğimiz hafta Süper Lig hakemler kadrosuna seçilen Balıkesirli Oğuzhan Çakır, yarın Pendikspor-Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez düdük çalacak. Genç hakem, alttan yetişenlere örnek olmaya devam ediyor ve 25 yaşında olmasıyla Süper Lig'in en genç hakemi olarak tarihe geçecek.

Balıkesirli Oğuzhan Çakır, Süper Lig\'de ilk maçına çıkıyor
08.01.2024 - 22:21,
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Geçtiğimiz hafta Süper Lig hakemler kadrosuna seçilen Balıkesirli Oğuzhan Çakır, yarın oynanacak olan Pendikspor- Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez düdük çalacak.

Balıkesir'de yönettiği maçlarla yıldızı parlayan ve başarılarını devam ettiren genç hakem Oğuzhan Çakır, alttan yetişen genç hakemlere de örnek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig hakemler kadrosuna seçilen Çakır, ilk maçını yönetecek. Pendik Stadyumu'nda saat 17.00'de Pendikspor- Antalyaspor karşılaşmasını yönetecek olan Oğuzhan Çakır'ın yardımcılığını, İlker Takpak ile Bilal Gölen yapacak.

Ayrıca 25 yaşında olan Oğuzhan Çakır, yarın yöneteceği maç ile Süper Lig'in en genç hakemi olarak tarihe geçecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Oğuzhan Çakır, Antalyaspor, Pendikspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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