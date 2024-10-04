Balıkesirspor’a Destek Çağrısı

Spor

Balıkesirli gazeteciler, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Balıkesirspor için taraftara "tribünleri dolduralım çağrısında bulundu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ile Balıkesir Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası işbirliğinde Nesine 3. Lig ekiplerinden kırmızı beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla, yarın saat 19.00'daki Muğlaspor maçı öncesi yemek düzenlendi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, cemiyet bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Balıkesirspor'un kentin birleştirici önemli güçlerinden biri olduğunu söyledi.

Takımın yeniden toparlanma sürecinde olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Kulüp başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a kulübe verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Balıkesir'de kaybolan o 66 ruhunu tekrar kazandırdılar. Takımımız Levent Eriş hocamızın liderliğinde çok güzel ilerliyor. Balıkesirli ve bir gazeteci olarak ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızdan da Balıkesirspor'a sahip çıkmalarını, 1. Lig'e ve sonrasında da Süper Lig'e yükselmesi konusunda destek vermelerini istiyorum. Destek vermeyenlerin de köstek olmamasını özellikle istirham ediyorum. Balıkesir'de yaşayan tüm vatandaşlarımızı da tribünleri doldurarak takımımıza destek vermelerini bekliyorum."

Levent Eriş: "Bu takım şampiyon olacak"

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Abdullah Bekki de organizasyon için gazetecilere ve esnafa teşekkür etti.

Bekki, kentteki dinamiklerin takıma destek vermesinin kendilerini çok motive ettiğini anlattı.

Balıkesir Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Yıldız ise esnafın Balıkesirspor için üstüne düşen bütün görevi yerine getireceğini dile getirdi.

Yıldız, esnaf ve sanatkarlar olarak daima Balıkesirspor'un yanında olduklarını belirten Yıldız, "Tüm taraftarlarımızı takımımıza destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Teknik direktör Levent Eriş de kentteki birliktelikten çok memnun olduğunu kaydetti.

Takımdan çok memnun olduğunu anlatan Eriş, "Gelecekle ilgili amacımız şampiyonluk, sadece bunu istiyorum. Taraftarlarımızın çok güzel desteklerini görüyoruz. Kentteki bütün mülki amirlerimizi de maçlarımıza bekliyorum. Ben inanıyorum ki bu takım şampiyon olacak." ifadesinde bulundu.