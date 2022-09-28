Balıkesirspor'a kupa morali - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesirspor'a kupa morali

28.09.2022 12:21
Balıkesirspor'a kupa morali

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalıp üst üste 3 mağlubiyetle alt sıralara gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, kupada moral buldu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalıp üst üste 3 mağlubiyetle alt sıralara gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, kupada moral buldu. Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Hacettepe 1945'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmanın 105'inci dakikasında Berat'ın golüyle mağlup eden Balıkesir, uzun süre sonra gelen galibiyetle özgüven tazeledi. Kupada yoluna devam eden kırmızı-beyazlı ekip, ligde cumartesi günü zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Bal-Kes'te geçen hafta Ankara Demirspor mağlubiyeti sonrası yolların ayrıldığı Muhammet Yılmaz'ın yerine henüz bir teknik adam belirlenmedi.


YORUMLAR
500
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'a kupa morali - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
17:03 "Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'de CHP'den yanıt geldi
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 18:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'a kupa morali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement