TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalıp üst üste 3 mağlubiyetle alt sıralara gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor , kupada moral buldu. Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Hacettepe 1945'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmanın 105'inci dakikasında Berat'ın golüyle mağlup eden Balıkesir, uzun süre sonra gelen galibiyetle özgüven tazeledi. Kupada yoluna devam eden kırmızı-beyazlı ekip, ligde cumartesi günü zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Bal-Kes'te geçen hafta Ankara Demirspor mağlubiyeti sonrası yolların ayrıldığı Muhammet Yılmaz 'ın yerine henüz bir teknik adam belirlenmedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Balıkesirspor'a kupa morali - Son Dakika

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