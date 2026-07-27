Balıkesirspor, Ahmet Uzun ile Anlaştı

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında başarılı savunmacı Ahmet Uzun ile anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezonu Malatya Yeşilyurtspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Ankara Keçiörengücü'nde bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Uzun ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz sezon Malatya Yeşilyurtspor formasıyla play-off finali oynama başarısı gösteren Uzun için Balıkesirspor'dan "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezonu Malatya Yeşilyurtspor'da kiralık geçiren Keçiörengücü oyuncusu Ahmet Uzun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon play-off finali oynama başarısı gösteren 24 yaşındaki sağ bek Ahmet'e camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.