Balıkesirspor Akın Akman'la Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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Balıkesirspor Akın Akman'la Anlaşma Sağladı

15.06.2026 21:49
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Balıkesirspor, deneyimli golcü Akın Akman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor, yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli golcü Akın Akman ile sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor, kariyerinde 4 şampiyonluk bulunan ve geçtiğimiz sezon 16 gol, 15 asistle toplam 31 gole doğrudan katkı veren kanat oyuncusu Akın Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son 6 sezonda 66 gol atma başarısı gösteren Akın Akman, skora verdiği katkının yanı sıra tecrübesiyle de dikkat çekiyor. Hem kanatlarda hem de hücum hattının merkezinde görev yapabilen oyuncu, Balıkesirspor'un hücum gücüne seviye atlatması beklenen isimlerin başında geliyor.

Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerinde 4 şampiyonluk yaşayan, geçtiğimiz sezon 16 gol 15 asist yaparak 31 gol katkısı veren tecrübeli kanat oyuncusu Akın Akman ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Son 6 sezonda 66 gol atma başarısı gösteren transferimizin her iki taraf için de bol gollü, sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon getirmesini diliyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun, transferimiz hayırlı olsun!" - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor Akın Akman'la Anlaşma Sağladı - Son Dakika

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