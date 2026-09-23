Balıkesirspor, Akşehirspor maçı için federasyona antrenman sahası başvurusu yaptı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Akşehirspor maçı için federasyona antrenman sahası başvurusu yaptı

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Balıkesirspor, Akşehirspor maçı için federasyona antrenman sahası başvurusu yaptı
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Balıkesirspor, Atatürk Stadyumu'ndaki zemin yenilemesi nedeniyle Bucaspor ve Uşakspor maçlarını Aliağa'da oynadı. Kırmızı-beyazlı yönetim, 1922 Akşehirspor maçını Balıkesir'de Can Cangök antrenman sahasında oynamak için federasyona başvurdu.

Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle bu sezon evinde oynaması gerek maçları İzmir Aliağa Stadyumunda oynadı.

Sezonun ilk maçı olan Bucaspor karşılaşmasını ve yine evinde oynaması gereken Uşakspor maçını Aliağa'da oynayan Balıkesirspor, iki hafta sonra ligin 6. haftası olan Akşehirspor maçını sahasında oynamak ve taraftarıyla kucaklaşmak adına harekete geçti.

Kırmızı-beyazlı yönetim evinde oynaması gereken fakat Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaların bitmemesi sebebiyle 1922 Akşehirspor mücadelesini Ali Hikmet Paşa Tesislerindeki kulüp binası yanında yer alan Can Cangök antrenman sahasında yapmak için federasyona başvuru yaptı.

Federasyonun Can Cangök antrenman sahasını uygun hale getirmesini istediği kulüp yönetimi bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile bir araya gelerek sahayı gezdi.

Kulüp Başkanı Mert Alper Acar, federasyonun taleplerini Başkan Akın'a ileterek saha hakkında bilgi verdi. Acar, devam eden süreç hakkında şunları söyledi: "Artık taraftarımızla kucaklaşmak istiyoruz. Bu sebeple Atatürk Stadyumu yeniden kullanıma açılana kadar iç saha karşılaşmalarımızı kendi şehrimizde oynayabilmemiz amacıyla kulüp tesislerimizdeki sahada incelemelerde bulunduk. Tesislerimizde bulunan sahanın TFF kriterlerine uygun hale getirilerek resmi müsabakaların oynanabilmesi için yapılabilecek çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile yerinde değerlendirdik. Amacımız ve niyetimiz 1922 Akşehirspor maçını Balıkesir'de oynamak. Büyükşehir Belediyesi 3-4 günlük yoğun bir çalışma ile burayı hazır hale getirecek. Sınırlı sayıda bir taraftar grubu olsa da kendi şehrimiz, kendi sahamız da mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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