Balıkesirspor Altay ile iç saha maçını yine Soma\'da oynayacak

3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımlarından Balıkesirspor'un bu hafta Altay'la iç sahada yapacağı maç yine Manisa'nın Soma ilçesindeki Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak.

Sezon başından beri evine kavuşamayan kırmızı-beyazlılarda Balıkesirspor Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları yetişmedi. Futbol Federasyonu maçı Balıkesir'den kırmızı-beyazlıların talebiyle Soma'ya aldı. Karşılaşma 2'nci Lig'de mücadele eden Somaspor'un iç saha maçlarını oynadığı geçen yıl kapılarını açan Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak. Daha önce ilk iki iç saha maçını İzmir Aliağa'da oynamak zorunda kalan Balıkesirspor, Soma Nazım Yavuz Stadı'nda önceki hafta konuk ettiği 1922 Akşehir Spor'u 3-1 mağlup etmişti.