Balıkesirspor, Arda Akbulut ile anlaştı! - Son Dakika
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Balıkesirspor, Arda Akbulut ile anlaştı!

Balıkesirspor, Arda Akbulut ile anlaştı!
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Balıkesirspor, kaleci Arda Akbulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Arda!

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Balıkesirspor, haziran ayından bu yana görüştüğü kaleci Arda Akbulut'a gecikmeli olarak kavuştu. Bal-Kes, 25 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık özleşme imzaladı.

Trabzonspor'da yetişip Bandırmaspor, Adanaspor ve 1461 Trabzon'da da görev yapan 25 yaşındaki Arda Akbulut, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Galatasaray'ın Arjantinli eski yıldızı Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtarmıştı. Arda'nın imza törenine Başkan Mert Alper Acar katılırken kulüpten, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'un forması giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arda Akbulut'a camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yayınlandı.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Arda Akbulut, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor, Arda Akbulut ile anlaştı! - Son Dakika

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