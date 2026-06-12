Balıkesirspor'da Transfer Hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesirspor'da Transfer Hareketliliği

12.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor, Polat Çetin ile teknik direktörlük görevine başladı ve 3 transfer gerçekleştirdi.

3'üncü Lig'de hafta başında kongresini yaptıktan sonra teknik direktörlük görevine Polat Çetin'i getirerek transfere hızlı bir başlangıç yapan Balıkesirspor'da takviyeler sürüyor. Transferde 52 Orduspor FK'dan gol kralı apoletli Emre Gemici ve Eskişehirspor'un skorer oyuncusu Akın Akman'la anlaşan Mert Acar başkanlığındaki yeni yönetim, 12 Bingölspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammet Raşit Şahingöz ile de söz kesti. Muhammet Raşit, kariyerinde daha önce Karaköprü Belediyespor, Aliağa FK ve son olarak 12 Bingölspor ile şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon 12 Bingölspor formasıyla 30 maça çıkan futbolcu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bal-Kes resmi imzalara Emre Gemici'yle başlayacak.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da Transfer Hareketliliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Meral Leman Kızılkum Meral Leman Kızılkum:
    yahu bu emre gemici kıza mı benzio nedir bu isim ha çok tuhaf geldi bana ama yine de umarım takımı iyi oynatır bu çocuk eski zamanlar gibi erkek erkek oyuncular vardı 0 0 Yanıtla
  • Özgür Selvi Özgür Selvi:
    Balıkesirspor'un bu transferleri ne kadar başarılı olur, o ayrı bir meseledir. Ama açıkçası artık hep aynı şeyleri yazıyorsunuz, başka spor haberi, başka takım haberi fark etmiyor. Biraz farklı içerik getirseniz daha iyi olur. 0 0 Yanıtla
  • Onat Mzlm Onat Mzlm:
    spor camiasında hep erkek oyunculardan bahsediliyo ama kadın futbolçuların haberleri neden böyle gözardı ediliyo futbolun gelişmesi için herkesin eşit şansı olması lazım medya da bu konuda sorumlu bence böyle haberler çıkıyor da kadın futbolu gelişmiyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:21:43. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'da Transfer Hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.