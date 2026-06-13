Balıkesirspor, Emre Gemici'yi transfer etti - Son Dakika
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Balıkesirspor, Emre Gemici'yi transfer etti

Balıkesirspor, Emre Gemici\'yi transfer etti
13.06.2026 09:14
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Balıkesirspor, 52 Orduspor'dan şampiyon golcü Emre Gemici'yi kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Balıkesirspor, transferde ses getiren bir hamleye imza attı. Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon 52 Orduspor ile şampiyonluk yaşayan golcü futbolcu Emre Gemici'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, forvet hattını ligin en etkili isimlerinden biriyle güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Emre Gemici, kırmızı-beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.

Geride kalan sezonda 36 maçta görev alan tecrübeli golcü, rakip fileleri 24 kez havalandırırken 6 da asist yaptı. 52 Orduspor FK şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Gemici, gösterdiği performansla 3. Lig'in en dikkat çeken forvetleri arasında yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Orduspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor, Emre Gemici'yi transfer etti - Son Dakika

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