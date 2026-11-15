Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 2 kritik puan yitirdi

Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 2 kritik puan yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, sahasında Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 2 kritik puan yitirdi. Emre Gemici'nin 14'üncü dakikadaki golüyle öne geçen Balıkesirspor, 90+7'nci dakikada Yunus Emre Özdemir'in golüyle skor avantajını koruyamadı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde Eskişehir Anadolu SF takımı ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Balıkesirspor 14'üncü dakikada Emre Gemici'nin golüyle öne geçti. Maçın ilk yarısını Bal-Kes 1-0 galip tamamladı. Konuk Eskişehir Anadolu SF müsabakanın 90+7'nci dakikasında Yunus Emre Özdemir'in golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Skor avantajını koruyamayan Balıkesirspor zirve yolunda 2 kritik puan kaybetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 24 puana, Eskişehir Anadolu SF takımı ise 22 puana yükseldi.
Kaynak: DHA
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