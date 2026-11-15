Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 2 kritik puan yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 2 kritik puan yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, sahasında Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 2 kritik puan yitirdi. Emre Gemici'nin 14'üncü dakikadaki golüyle öne geçen Balıkesirspor, 90+7'nci dakikada Yunus Emre Özdemir'in golüyle skor avantajını koruyamadı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde Eskişehir Anadolu SF takımı ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Balıkesirspor 14'üncü dakikada Emre Gemici'nin golüyle öne geçti. Maçın ilk yarısını Bal-Kes 1-0 galip tamamladı. Konuk Eskişehir Anadolu SF müsabakanın 90+7'nci dakikasında Yunus Emre Özdemir'in golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Skor avantajını koruyamayan Balıkesirspor zirve yolunda 2 kritik puan kaybetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 24 puana, Eskişehir Anadolu SF takımı ise 22 puana yükseldi.

Kaynak: DHA
BalıkesirsporEmre ÖzdemirEskişehirFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi Her şey sil baştan Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan
17:51
İrfan Can Eğribayat’tan Fenerbahçe’deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
17:46
Özgür Özel tarih verdi Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:24
Volkan Demirel’in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
Volkan Demirel'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
17:17
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 18:03:14. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 2 kritik puan yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android