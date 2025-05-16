Daha önce 2013'te 2'nci Lig'de, 2014'te de 1'inci Lig'de tarihi şampiyonluklar yaşatıp Süper Lig'e taşıdığı Balıkesirspor'a bu sezon 10 yıl sonra geri dönen Teknik Direktör İsmail Ertekin, takımını bu kez de 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğunun kıyısına getirdi. Bal-Kes rövanşta hata yapmazsa 1'inci Grup'taki Karşıyaka-Muşspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada 2'nci Lig'e yükselmek için final oynayacak. Öte yandan Mazıdağı Fosfatspor deplasmanında ev sahibi ekip maç için Mardin'e giden Balıkesirspor taraftarından, "Misafirden para alınmaz" diyerek maç bileti parası almadı. Balıkesirsporlu taraftarlar Mazıdağı Fosfatspor'a ve Mardin halkına teşekkür etti.
Son Dakika › Spor › Balıkesirspor Final Kapısını Araladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?