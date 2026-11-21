3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde uzatmada yediği golle Eskişehir Anadolu ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Balıkesirspor, yarın Balıkesir derbisinde Ayvalıkgücü Belediyespor'un misafiri olacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

Grupta Balıkesirspor 24 puanla 4'üncü sırada, Ayvalıkgücü 22 puanla 8'inci basamakta yer alıyor. Balıkesirspor'da hakeme hakaret nedeniyle 3 maç men cezası alan teknik direktör Cem Kavçak görev yapamayacak.

Gruptaki diğer Ege temsilcileri de zorlu sınavlar verecek. Eser Kardeşler'in yerine Gökhan Kaynak'la anlaşarak teknik direktör değişimine giden düşme hattındaki Denizli İdmanyurdu, Uşakspor'u konuk edecek. Bigaspor, Play-Off yarışındaki rakibi Bursa Yıldırım'ı ağırlayacak. Bu iki karşılaşmada da ilk düdük 15.00'te çalacak.

Teknik direktör Ömer Kaplan'la yollarını ayırıp Mustafa Ali Gözlükaya ile anlaşan Söke 1970 ise 13.00'teki randevuda evinde zirve takipçisi Eskişehirspor'la rakip olacak.