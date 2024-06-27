Balıkesirspor, Levent Eriş ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Balıkesirspor, Levent Eriş ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor, teknik direktör Levent Eriş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Abdullah Bekki, yeni sezonda Eriş'in takımı çalıştıracağını belirterek, kulübe hayırlı olmasını diledi. Eriş ise heyecanını ve coşkusunu dile getirerek, takımı şampiyon yapmayı hedeflediklerini söyledi.

27.06.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör Levent Eriş'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Abdullah Bekki, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde, kırmızı beyazlı ekibi yeni sezonda Eriş'in çalıştıracağını belirterek, kulübe hayırlı olmasını diledi.

Bekki, 1200 olan kulübün üye sayısını artırmak ve kombine satışlarıyla ilgili koyduklarını hedefle alakalı çalışmanın sonucunu ileri günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Levent Eriş ise yönetimin coşkusunu ve camiayı yeniden ayağa kaldırmak için yaptıkları çabayı görmenin çok güzel olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bize de talip olan kulüpler oldu ama hiçbirinin heyecanı ve coşkusu beni memnun etmedi. Çalışacağımız ve yapacağımız çok iş var. Hatırı sayılı takımlarda çalıştım. 26 takımda çalıştım ve 754 maça çıktım ki Türkiye'de profesyonel anlamda benden fazla maça çıkan yok. Bizim tek hedefimiz var; bu sene bu takımı şampiyon yapmak. Transfer politikasında ince eleyip sık dokuyacağız ve kaliteli oyuncu politikası izleyeceğiz. Balıkesir'e yeni bir başarı hikayesi yazmak için geldim."

Transferde kulübü yüklü borca sokmak istemediklerini ifade eden Eriş, Balıkesirspor'un yeniden zor duruma düşmesini istemediklerini sözlerine ekledi.

Tören, Eriş tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Balıkesirspor, Balıkesir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor, Levent Eriş ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:59:01. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesirspor, Levent Eriş ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement