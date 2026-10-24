Balıkesirspor, Nesine 3. Lig 8. haftasında Altay'ı 5-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesirspor, Nesine 3. Lig 8. haftasında Altay'ı 5-0 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla sürdü. 1. Grup'ta Balıkesirspor Altay'ı 5-0 mağlup ederken Tokat Belediyespor Küçükçekmece Sinopspor'a 1-5, Amasyaspor FK ise Orduspor 1967'ye 0-3 yenildi.

Nesine 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edildi.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Tokat Belediyespor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-5

Amasyaspor FK- Orduspor 1967: 0-3

Düzce Cam Düzcespor-Karabük İdmanyurdu: 4-1

Karadeniz Ereğli 1980-Beykoz Anadoluspor: 1-3

Gölcükspor-Zonguldakspor FK: 2-2

Silivrispor-Yalova FK 77: 2-0

Büyükçekmece Gücü FK-Pazarspor: 0-0

2. Grup

1922 Akşehirspor-Etimesgutspor: 0-2

Denizli İdmanyurdu 1959-Bigaspor: 2-0

Gemlik Sümerbey Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928-Eskişehir Anadoluspor: 0-1

Karşıyaka-Söke 1970: 2-1

Eskişehirspor-Bursa Yıldırımspor: 2-2

Balıkesirspor-Altay: 5-0

3. Grup

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Karaman FK: 6-0

Diyarbekirspor-Adanaspor: 3-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis 1916 Futbol: 1-1

Yeni Mersin İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

Malatya Yeşilyurtspor-1964 Silifkespor: 4-0

Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 2-1

Kaynak: AA
BalıkesirsporKüçükçekmeceSinopsporOrdusporTokatSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Mekke İttifakı’na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir Mekke İttifakı'na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi Sonrası tam kabus Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
21:38
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
21:18
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
21:01
Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı
Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
20:22
Netanyahu’dan Falkland Adaları’nın egemenliği konusunda Arjantin’e destek talimatı
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı
18:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 21:48:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Balıkesirspor, Nesine 3. Lig 8. haftasında Altay'ı 5-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei