Balıkesirspor, Tayfun Kırca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor

TFF. 3. Lige ekibi Balıkesirspor, Boluspor'dan başarılı savunmacı Tayfun Kırca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bugüne kadar dış transferde Doğukan Özçimen, Yiğit Epözdemir, Ahmet Gülay, Ali Karakaya, Emir Dede, Artun Akçakın, Cenk Özbey ve Güvenç Usta'yı kadrosuna katan Balıkesirspor, çalışmalarına devam ediyor. En son Edirnespor'da kiralık forma giyen ve bonservisi Boluspor'da olan sağ bek Tayfun Kırca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Edirnespor'da kiralık oynayan Boluspor oyuncusu Tayfun Kırca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma sağ bek pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki Tayfun'a ve kulübümüze hayırlı olsun" cümlelerine yer verdi. - BALIKESİR