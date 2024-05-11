Balıkesirspor'un eski futbolcu ve teknik direktörü Can Cangök hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Balıkesirspor'un eski futbolcu ve teknik direktörü Can Cangök hayatını kaybetti

Balıkesirspor\'un eski futbolcu ve teknik direktörü Can Cangök hayatını kaybetti

Uzun yıllar futbolcu olarak Balıkesirspor'da forma giyen ve teknik direktörlük yapmış olan Can Cangök, ani bir rahatsızlık sonucunda vefat etti. Cangök'ün cenazesi Zağnospaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda defnedilecek. Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, Cangök'ün kaybının büyük bir üzüntü olduğu belirtilerek, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

11.05.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllar futbolcu olarak formasını giydiği Balıkesirspor'da teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök (60), geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Balıkesirspor'un eski kaptanlarından, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Can Cangök'ün cenazesi, ikindi vakti Zağnospaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Balıkesirspor'un resmi resmi sitesinden Can Cangök için yayımlanan taziye mesajında, "Balıkesirspor'umuzun eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Can Cangök'ü kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı kulübümüzün efsaneleri arasına adını çoktan yazdıran merhum Cangök'e Allah'tan rahmet, akrabaları, yakınları, sevenleri ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

1960 doğumlu Can Cangök futbola Balıkesirspor'da başladı ve burada uzun yıllar forma giydi. 1992 yılında futbolu bırakan Cangök, kariyerinde Balıkesirspor dışında Rizespor'da da oynadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Çınarlıdere, Balıkesir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'un eski futbolcu ve teknik direktörü Can Cangök hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Karar Resmi Gazete’de 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:56 Biden’ın silah tehdidi sonrası ABD’den bir adım daha Kongre’ye sunulan rapor Netanyahu’yu küplere bindirecek Biden'ın silah tehdidi sonrası ABD'den bir adım daha! Kongre'ye sunulan rapor Netanyahu'yu küplere bindirecek
12:56 Hata yapma şansları yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:19 Kedi kumu için ortalığı birbirine kattı Şirketi bastı, çalışanlara saldırdı Kedi kumu için ortalığı birbirine kattı! Şirketi bastı, çalışanlara saldırdı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 14:02:00. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'un eski futbolcu ve teknik direktörü Can Cangök hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement