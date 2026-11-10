Balıkesirspor'un file bekçisi Yasin Yiğit Berber'in elmacık kemiği darbeyle kırıldı - Son Dakika
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Balıkesirspor'un file bekçisi Yasin Yiğit Berber'in elmacık kemiği darbeyle kırıldı

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Balıkesirspor\'un file bekçisi Yasin Yiğit Berber\'in elmacık kemiği darbeyle kırıldı
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Balıkesirspor'un 24 yaşındaki kalecisi Yasin Yiğit Berber, Gaziemir SK ile oynanan maçta yüzüne darbe alarak sakatlandı. Yapılan tetkiklerde sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edildi; kulüp, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyonuna sağlık ekibi gözetiminde başlandığını duyurdu.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un kalecisi Yasin Yiğit Berber, yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Geçen hafta iç sahada kırmızı-beyazlı takımın 3-1 kazandığı Gaziemir SK müsabakasında sakatlanan 24 yaşındaki file bekçisiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yasin Yiğit Berber'in yapılan detaylı muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ maksiller sinüste parçalı fraktür (sağ elmacık kemiği kırığı) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulüp sağlık ekibimizin gözetiminde derhal başlatılmıştır. Yasin Yiğit Berber'e acil şifalar diler, sağlığına kavuşarak en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
BalıkesirsporFutbolSağlıkSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirspor'un file bekçisi Yasin Yiğit Berber'in elmacık kemiği darbeyle kırıldı - Son Dakika
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