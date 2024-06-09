Balıkesirspor'un yeni başkanı Abdullah Bekki oldu - Son Dakika
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Balıkesirspor'un yeni başkanı Abdullah Bekki oldu

Balıkesirspor'un TFF 3. Lig'deki olağan genel kurulu Karesi AVM'de gerçekleştirildi. Abdullah Bekki başkanlığındaki tek liste oy birliğiyle seçildi. Yönetim kurulu listesi açıklandı ve eski başkanlar da kongreye katıldı.

09.06.2024 12:51
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BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'un olağan genel kurulu Karesi AVM'de gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Abdullah Bekki başkanlığındaki yönetim oy birliği ile göreve getirildi. Bekki'nin yönetim kurulu listesi İsa Tamer Çelik, Ferit Gündoğdu, Volkan Altınöz, Aytuğ Yarmaz, Sercan Adın, Ceyhun Ercan, Serdar Akgül, Sedat Sarıkaya, Emre Başoğlu, Mehmet Baykan isimlerinden oluşurken, genel kurulda aday olmayan Nedim Ömer ve yönetimi ibra edildi. Kongreye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milletvekilleri Mustafa Canbey ve Serkan Sarı'nın yanı sıra daha önce başkanlık görevinde bulunan isimler katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor'un yeni başkanı Abdullah Bekki oldu - Son Dakika

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