Balıkesirspor, Uşakspor'u 4-1 yenip 9 puana ulaştı, zirvede kaldı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Uşakspor'u 4-1 yenip 9 puana ulaştı, zirvede kaldı

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Balıkesirspor, Uşakspor\'u 4-1 yenip 9 puana ulaştı, zirvede kaldı
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Balıkesirspor, Uşakspor'u 4-1 yenerek 3'te 3 yaptı. 57'de Yusufhan'ın golüyle geriye düşen Bal-Kes, Sedat Yiğit, Ali Sinan Gayla ve Emre Gemici'nin golleriyle 9 puana ulaşırken Uşakspor 2 puanda kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor yenik duruma düştüğü maçta Uşakspor'u farklı mağlup ederek zirvedeki yerini bırakmadı: 4-1. Balıkesir Atatürk Stadı'nın zemini hazır olmadığı için rakibini Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes, 57'nci dakikada Yusufhan'ın golüyle geriye düştü. Kırmızı-beyazlı ekip 63'üncü dakikada Sedat Yiğit, 73'te Ali Sinan Gayla ve 83 ile 88'inci dakikalarda santrforu Emre Gemici'nin golleriyle farka koştu. Balıkesirspor bu skorla 3'te 3 yapıp 9 puana ulaştı. Uşakspor ise iki beraberliğin ardından yenilgiyle tanışıp 2 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuBalıkesirsporSedat YiğitAli SinanUşaksporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirspor, Uşakspor'u 4-1 yenip 9 puana ulaştı, zirvede kaldı - Son Dakika
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