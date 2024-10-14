Balıkesirspor üst üste 2. yenilgisini aldı - Son Dakika
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Balıkesirspor üst üste 2. yenilgisini aldı

Balıkesirspor üst üste 2. yenilgisini aldı

Balıkesirspor, Amasyaspor'a 2-1 mağlup olarak 8. sıraya geriledi ve eleştirilerin hedefi oldu.

14.10.2024 13:40
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK'ya 2-1 mağlup olarak üst üste 2'nci yenilgisini alan Balıkesirspor, 9 puanda kalarak 2 haftada 2'nci sıradan 8'inci basamağa geriledi. Play-Off potası dışında kalan Balıkesirspor, geçen hafta içinde kupada aldığı Kilis Belediyespor yenilgisiyle birlikte 8 günde 3 resmi maçtan boynu bükük ayrıldı.

Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Levent Eriş eleştiri oklarının hedefi oldu. Öte yandan sosyal medyada Amasyaspor maçının son bölümünde Levent Eriş'e yumruk atarak kırmızı kart gördüğü iddia edilen Balıkesirspor'un 19 yaşındaki stoperi Yiğit Epözdemir, bu iddiaları yalanladı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Balıkesirspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor üst üste 2. yenilgisini aldı - Son Dakika

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