Balkan judo şampiyonları Erzurum\'da Bakan Tekin\'in de katıldığı törenle karşılandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonasında şampiyon olan Rabia Zümra Dönmez, Zehra Polat ve Balkan beşincisi olan Furkan Akçay ile antrenör Cengizhan Dönmez, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de, Balkan fatihlerini havalimanında tebrik ederek hediye takdim etti.

Erzurum judoda Balkan şampiyonu olan sporcularını coşkulu bir törenle karşıladı. Protokolde şampiyon sporculara büyük bir ilgi gösterdi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonasında Erzurum Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye adına 28 kiloda şampiyonluk kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını göndere çektiren ve Milli marşımızı okutan Rabia Zümra Dönmez ve 44 kiloda şampiyon olan Zehra Polat ile 27 kiloda Balkan beşincisi olan Furkan Akçay ve Milli takım antrenörü Cengizhan Dönmez, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de, Balkan fatihlerini havalimanında tebrik ederek hediye takdim etti. Onlarca sporcu ve veli de karşılama törenine katılarak Balkanlarda büyük bir zafere imza atan sporcuların başarı gururlarına ortak oldu.

Bakan Tekin Tebrik Etti Hediye Verdi

Erzurum havalimanında çiçeklerle karşılanan Rabia Zümra Dönmez, Zehra Polat ve Furkan Akçay'a Protokolde büyük bir ilgi gösterdi. Erzurum temas ve ziyaretlerinin ardından Başkent'e uçan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile diğer protokol üyeleri Balkan fatihlerini kutladılar. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Balkan Şampiyonları Rabia Zümra Dönmez, Zehra Polat ve Balkan Beşincisi Furkan Akçay'ı VIP girişinde kabul ederek kendilerini başarılarından ötürü tebrik etti ve hediye takdim etti.

Erzurum Gsim ve Erzurum Gsk İçin Büyük Gurur

Havalimanındaki coşkulu karşılama törenine katılan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum ve Türk sporu adına gurur vesilesine sahne olan bir gece yaşadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübümüzün başarılı sporcuları, Balkan Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Zehra Polat ve Rabia Zümra Dönmez ile organizasyonu beşincilikle tamamlayan milli sporcumuz Furkan Akçay'ı havalimanında yoğun bir katılım ve coşkuyla karşıladık. Karşılama programında Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Erzurum Valimiz Aydın Baruş ve Erzurum Milletvekilimiz Mehmet Emin Öz'ün de yer alması, sporcularımız için unutulmaz ve anlamlı bir buluşmaya dönüştü" dedi.

Dönmez: Bir Hayalimiz Var

Aynı zamanda 28 kiloda Balkan Şampiyonluğunu elde eden Rabia Zümra Dönmez'in babası olan Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise "Sporcularımızın elde ettiği başarıların takdir edilmesi ve böylesine kıymetli isimlerle karşılaşılması çocuklarımızın mutluluğunu ve motivasyonunu daha da artırdı. Balkan şampiyonlarımız Zehra Polat ve Rabia Zümra Dönmez'i, azmi ve mücadelesiyle beşincilik elde eden Furkan Akçay'ı, antrenörlerimiz Nurullah Diyarbakır, Ertuğrul Dönmez, Cengizhan Dönmez ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor; sporcularımıza başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Bir Hayalimiz Var!" diye konuştu.