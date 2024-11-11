Balkan Motokros Şampiyonası İstanbul'da - Son Dakika
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Balkan Motokros Şampiyonası İstanbul'da

Çatalca'da yapılan şampiyonada Türkiye birinci, Bulgaristan ikinci, Romanya üçüncü oldu.

11.11.2024 10:48
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Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası, Çatalca'da Yeditepe Motokros Parkuru'nda koşuldu.

Engin Kır anısına yapılan yarışlarda sporcular iki etap halinde kupa mücadelesi verirken Türkiye takımlarda birinci, Bulgaristan ikinci ve Romanya'da üçüncü sırada yer aldı.

MX sınıfında Şakir Şenkalaycı (SS100) birinci, Murat Başterzi ikinci (SS100), Zoran Karanfilovski (MK Motori) de üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 85cc sınıfında Efe Okur ikinci, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı ikinci ve aynı sınıfta Murat Başterzi sezonu üçüncülükle tamamladı.

Öte yandan Türkiye Kayo Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı da aynı parkurda gerçekleştirildi. Organizasyonda MX sınıfında Şakir Şenkalaycı (SS100) birinci, Murat Başterzi (SS100) ikinci, Eray Esentürk (SS100) de üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular kupalarını Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa'dan aldı.

Kaynak: AA

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