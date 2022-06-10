Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Troyan kentindeki MX Pisti'nde yapılacak organizasyonda, 50cc sınıfında Poyraz Bor , Aslan Osmanpaşaoğlu, 65cc sınıfında Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş , Berat Şenkalaycı, Berkay Sarıay, Ömer Olağaner, Enes Yıldız, 85cc sınıfında Ali Akkafa, Mert Akkafa, Nasip Emir Abay, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı , Eray Esentürk, Volkan Özgür, Mevlüt Kolay, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Ömer Uçum ve Ahmet İdrisoğlu mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Balkan Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayağında Türkiye'den 19 sporcu yarışacak - Son Dakika

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