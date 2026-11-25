DÜZCE(İHA) – Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda mücadele eden Düzce Üniversitesi öğrencisi Nureddin Şahin, büyük erkekler 80 kilogram kategorisinde Balkan ikinciliğini elde etti.

Bolu'da gerçekleştirilen 9. Açık Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda Düzce Üniversitesi öğrencisi Nureddin Şahin önemli bir başarıya imza attı. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nureddin Şahin, 21 ülkeden yaklaşık 1.000 sporcunun katıldığı organizasyonda büyük erkekler 80 kilogram kategorisinde mücadele etti. Rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyen Şahin, şampiyonayı Balkan ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Düzce Üniversitesi, uluslararası organizasyonda derece elde eden öğrencisi Nureddin Şahin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.