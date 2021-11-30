Üye Girişi
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı - Son Dakika

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

30.11.2021 14:28

2007'de Ballon d'Or sahnesine 3. sıradan adım atan Ronaldo, sadece 2010'da son 3'e kalamamıştı. 2021 yılındaki Ballon d'Or töreni ilk kez Cristiano Ronaldo'suz gerçekleşti.

2021 Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'ye gitti. Arjantinli starın ödüle layık görülmesi pek çok tartışma doğurdu. Şampiyonlar Ligi ve EURO 2020 zaferini kazanan Jorginho, rekorları altüst eden Lewandowski'nin ödülü alamaması 'lobi' tartışması yarattı.

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

RONALDO KATILMADI

2010 haricinde her sene Ballon d'Or sahnesine çıkan Ronaldo, ödül törenine katılmadı. 6. sırada kalan Ronaldo'nun ödül törenine gelmemesi dikkat çekti.

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

"ÖYLE BİR AMACIM YOK"

Ronaldo, ödül törenine katılmamasıyla ilgili dedikodular çıkaranlara sert sözlerle yüklendi. Yıldız futbolcu, "Ödülü alanları tebrik etmek gerekir. Ben bu sezona odaklandım ve bu ödülle ilgili hiçbir amacım yok. Sonuçta alamadım. Hakkımda çıkan iftiralar ve yalanlarla uğraşamam" ifadelerini kullandı.

İşte Ronaldo'nun ilk 3'e adımını ilk attığı yıl olan 2007'den itibaren Ballon d'Or ödül sıralaması:

2007: 1- Kaka, 2- Ronaldo, 3- Messi

2008: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Torres

2009: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3- Xavi

2010: 1- Messi, 2- Iniesta, 3- Xavi

2011: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3-Xavi

2012: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3- Iniesta

2013: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Ribery

2014: 1- Ronaldo, 2: Messi, 3: Neuer

2015: 1- Messi, 2-Ronaldo, 3- Neymar

2016: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Griezmann

2017: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Neymar

2018: 1- Modric, 2- Ronaldo, 3- Griezmann

2019: 1- Messi, 2- van Dijk, 3- Ronaldo

2020 ödülleri COVID-19 pandemisi sebebi ile verilmedi.

2021: 1- Messi, 2- Lewandowski, 3- Jorginho

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi, Lionel Messi, Iniesta, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Askeri casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Zarf içinde 400 dolar vardı 13:53 Askeri casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Zarf içinde 400 dolar vardı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü

Son Dakika Haberleri
14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı
14:24 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım
13:40 Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu
13:34 Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı
13:29 CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz
13:20 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek
13:16 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
13:14 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
13:14 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!
Ulaş'ın ölümünün altından abla-enişte kavgası çıktı Ulaş'ın ölümünün altından abla-enişte kavgası çıktı         
14:31
Burçin Birben, yıllar sonra anlattı: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben, yıllar sonra anlattı: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:15
MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli         
13:27
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var         
11:34
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı!         
10:28
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 14:39:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement