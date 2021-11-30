Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

2021 Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'ye gitti. Arjantinli starın ödüle layık görülmesi pek çok tartışma doğurdu. Şampiyonlar Ligi ve EURO 2020 zaferini kazanan Jorginho, rekorları altüst eden Lewandowski'nin ödülü alamaması 'lobi' tartışması yarattı.

RONALDO KATILMADI

2010 haricinde her sene Ballon d'Or sahnesine çıkan Ronaldo, ödül törenine katılmadı. 6. sırada kalan Ronaldo'nun ödül törenine gelmemesi dikkat çekti.

"ÖYLE BİR AMACIM YOK"

Ronaldo, ödül törenine katılmamasıyla ilgili dedikodular çıkaranlara sert sözlerle yüklendi. Yıldız futbolcu, "Ödülü alanları tebrik etmek gerekir. Ben bu sezona odaklandım ve bu ödülle ilgili hiçbir amacım yok. Sonuçta alamadım. Hakkımda çıkan iftiralar ve yalanlarla uğraşamam" ifadelerini kullandı.

İşte Ronaldo'nun ilk 3'e adımını ilk attığı yıl olan 2007'den itibaren Ballon d'Or ödül sıralaması:

2007: 1- Kaka, 2- Ronaldo, 3- Messi

2008: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Torres

2009: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3- Xavi

2010: 1- Messi, 2- Iniesta, 3- Xavi

2011: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3-Xavi

2012: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3- Iniesta

2013: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Ribery

2014: 1- Ronaldo, 2: Messi, 3: Neuer

2015: 1- Messi, 2-Ronaldo, 3- Neymar

2016: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Griezmann

2017: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Neymar

2018: 1- Modric, 2- Ronaldo, 3- Griezmann

2019: 1- Messi, 2- van Dijk, 3- Ronaldo

2020 ödülleri COVID-19 pandemisi sebebi ile verilmedi.

2021: 1- Messi, 2- Lewandowski, 3- Jorginho