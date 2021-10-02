Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ve Teknik Direktör Ersun Yanal kararlara sert şekilde sitem etti.

"ŞAKA GİBİ, AYIP"

Ersun Yanal, Balotelli'nin golü hakkında, "Çizgiyi geçemediğiniz zaman haksızsınız. Biz de bu akşam çizgiyi geçemedik. Yediğimiz ilk gole gelince şaka gibi gerçekten. Ayıp" diye konuştu.

"ARTIK İSYAN NOKTASINDAYIZ"

Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler veriliyor diyerek sitemlerde bulunan Bahar, "Yüzde yüz faul olan bir pozisyonda hakem kararsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Federasyon buna bir çare bulsun. Yoruluyoruz burada" ifadelerini kullandı.

TOPU BIRAKTI

Balotelli, 61. dakikada topla hareket halindeyken bir anda yavaşladı, topu bıraktı ve arkasındaki Fredy'yi itip yere düşürdü. Sahadaki herkes şaşkınlık geçirdi. Antalyasporlu futbolcular Balotelli'nin üzerine koştu. Kırmızı kart çıkması için itirazlarda bulunuldu ama sonuç çıkmadı.