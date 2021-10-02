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Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan - Son Dakika

Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan

02.10.2021 09:37

Antalyaspor, dün akşam evinde ağırladığı Adana Demir karşısında 2-1 yenilgiye uğradı. Maç sonu Antalya cephesi hakem kararlarına sitem etti. Asbaşkan Berkay Bahar maç sonu, "Balotelli'nin hareketleri es geçiliyor. Deneme tahtası değiliz. İsyan noktasına geldik" dedi. Teknik Direktör Ersun Yanal da, "Şaka gibi" açıklamasını yaptı. Balotelli, 61. dakikada topla hareket halindeyken oyunu bırakıp Antalyalı Fredy'yi yere düşürdü.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ve Teknik Direktör Ersun Yanal kararlara sert şekilde sitem etti.

"ŞAKA GİBİ, AYIP"

Ersun Yanal, Balotelli'nin golü hakkında, "Çizgiyi geçemediğiniz zaman haksızsınız. Biz de bu akşam çizgiyi geçemedik. Yediğimiz ilk gole gelince şaka gibi gerçekten. Ayıp" diye konuştu.

"ARTIK İSYAN NOKTASINDAYIZ"

Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler veriliyor diyerek sitemlerde bulunan Bahar, "Yüzde yüz faul olan bir pozisyonda hakem kararsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Federasyon buna bir çare bulsun. Yoruluyoruz burada" ifadelerini kullandı.

TOPU BIRAKTI

Balotelli, 61. dakikada topla hareket halindeyken bir anda yavaşladı, topu bıraktı ve arkasındaki Fredy'yi itip yere düşürdü. Sahadaki herkes şaşkınlık geçirdi. Antalyasporlu futbolcular Balotelli'nin üzerine koştu. Kırmızı kart çıkması için itirazlarda bulunuldu ama sonuç çıkmadı.

Ersun Yanal, Antalyaspor, Balotelli, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Hüseyin Ermurat: Ersun hoca galiba başka maç izledi ne hakemi barotelli aarikart verdi daha ne etsin arkadan tekme sallayan kendi topcun Ersun hoca kafaya buz tafsiye ederim sana Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
  • Emrah Yılmaz: Şaka mısınız la siz. O pozisyonda fredy e kırmızı verilmeli. Kurallar saçma. Topla alakası olmayan direk rakibe yapılan her pozisyon kırmızı olmalı. Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
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