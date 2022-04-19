Balotelli, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Balotelli, PFDK'ya sevk edildi

19.04.2022 18:47
Balotelli, PFDK'ya sevk edildi

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Kasımpaşa maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Kasımpaşa maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün Göztepe müsabakasındaki saha olayları; GZT Giresunspor'un da Beşiktaş maçındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 19 Nisan 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 16.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu DOĞAN ERDOĞAN'ın 17.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO BARWUAH BALOTELLİ'nin 17.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 17.04.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Balotelli'den kımızı kart eleştirisi Balotelli'den kımızı kart eleştirisi Adana Demirspor maçının ardından Adana Demirspor maçının ardından

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor, Mario Balotelli, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balotelli, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


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