Bandırma ve Sakarya 1-1 Berabere Kaldı

?Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Ndongala, Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can Genç), Topalli (Dk. 60 Messaoudi), Samake
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Burak Altıparmak, Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Zwolinski
Goller: Dk. 36 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 75 Samake (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 55 Caner Erkin (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Zwolinski, Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 60 Kobiljar, Dk. 90+6 Doğukan Tuzcu (Sakaryaspor), Dk. 60 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı.
