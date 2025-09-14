Bandırmaspor 1-1 Keçiörengücü: Gürsel ve Ağçay'ın Değerlendirmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bandırmaspor 1-1 Keçiörengücü: Gürsel ve Ağçay'ın Değerlendirmeleri

14.09.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırmaspor, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörler maçın detaylarını değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Maçın hakkı beraberlikti, ilk yarıda bazı pozisyonları iyi kullanabilseydik farkı 2'ye çıkarabilirdik." dedi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele düzeyi yüksek bir maç beklediklerini ve müsabakanın da o şekilde geçtiğini söyledi.

Golü bulduktan sonra oyunun çok durduğunu ve karşılaşmanın düşük tempoda ilerlediğini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Oyun olarak enteresan bir maç oldu. Oyun çok durdu. Oyunun hakkı beraberlik gibiydi, şimdi iyi çalışıp milli maç arası öncesi ritmini bulmak istiyoruz. Biz her takımla her yerde oynayabilecek güçteyiz. Maçın hakkı beraberlikti, ilk yarıda bazı pozisyonları iyi kullanabilseydik farkı 2'ye çıkarabilirdik. Biz de bazı pozisyonlar verdik. Bu andan sonra sonraki maçımıza hazırlanacağız. Oyunumuzu geliştirmek için daha çok çalışacağız, eksiklerimiz var."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, rüzgarın maçı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu aktaran Ağçay, "İkinci yarıda pozisyon, mücadele ve oyun üstünlüğü de bizden yanaydı. Bulduğumuz net pozisyonlar var, bunları sonuca çevirmemiz gerekiyordu. Oynanan oyundan, mücadeleden, istekten çok memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Bu isteğimizi devam ettirdiğimiz sürece sonuca da yansıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Mustafa Gürsel, Emre Gökdemir, Trendyol, 3-sayfa, İnşaat, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor 1-1 Keçiörengücü: Gürsel ve Ağçay'ın Değerlendirmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Kerem’siz Benfica’ya 902’de şok Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok
Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu

19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi ancak VAR uyarısıyla iptal, kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi ancak VAR uyarısıyla iptal, kırmızı kart çıktı
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:37
İşgalden kurtarılan Karabağ’da sıcak saatler Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
İşgalden kurtarılan Karabağ'da sıcak saatler! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 19:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: Bandırmaspor 1-1 Keçiörengücü: Gürsel ve Ağçay'ın Değerlendirmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.