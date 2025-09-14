Bandırmaspor 1-1 Keçiörengücü: Gürsel ve Ağçay'ın Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Maçın hakkı beraberlikti, ilk yarıda bazı pozisyonları iyi kullanabilseydik farkı 2'ye çıkarabilirdik." dedi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele düzeyi yüksek bir maç beklediklerini ve müsabakanın da o şekilde geçtiğini söyledi.

Golü bulduktan sonra oyunun çok durduğunu ve karşılaşmanın düşük tempoda ilerlediğini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Oyun olarak enteresan bir maç oldu. Oyun çok durdu. Oyunun hakkı beraberlik gibiydi, şimdi iyi çalışıp milli maç arası öncesi ritmini bulmak istiyoruz. Biz her takımla her yerde oynayabilecek güçteyiz. Maçın hakkı beraberlikti, ilk yarıda bazı pozisyonları iyi kullanabilseydik farkı 2'ye çıkarabilirdik. Biz de bazı pozisyonlar verdik. Bu andan sonra sonraki maçımıza hazırlanacağız. Oyunumuzu geliştirmek için daha çok çalışacağız, eksiklerimiz var."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, rüzgarın maçı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu aktaran Ağçay, "İkinci yarıda pozisyon, mücadele ve oyun üstünlüğü de bizden yanaydı. Bulduğumuz net pozisyonlar var, bunları sonuca çevirmemiz gerekiyordu. Oynanan oyundan, mücadeleden, istekten çok memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Bu isteğimizi devam ettirdiğimiz sürece sonuca da yansıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.