Bandırmaspor Avantajı Yakaladı - Son Dakika
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Bandırmaspor Avantajı Yakaladı

Trendyol 1. Lig play-off'ta Bandırmaspor, Boluspor'u 4-1 yenerek avantaj sağladı. Cuma maçı bekleniyor.

19.05.2025 23:29
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Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Geosis Boluspor'u 4-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Avantajın anlam kazanabilmesi için cuma günü turu geçmemiz lazım, tek hedefimiz bu." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürsel, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Gürsel, final yolunda önemli bir avantaj elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Avantajın anlam kazanabilmesi için cuma günü turu geçmemiz lazım, tek hedefimiz bu. Hatta turu geçtikten sonra play-off'larda hedefi yakalarsan anlamı oluyor yoksa arkadaki her şey unutuluyor. Tamamen ona konsantre olduk, avantaj yakaladığımız için mutluyuz. Cuma günü oynanacak maça tam konsantrasyon olacağız. Sadece cuma gününü düşüneceğiz, turu geçmek istiyoruz."

Maça iyi başlayarak golü bulduklarını aktaran Gürsel, "İkinci yarıya da iyi başladık arka arkaya goller bulduk. Bizim açımızdan ilk 45 dakikaya bakarsak güzel maç oldu. Şimdi buradaki moral ve motivasyon avantajını ikinci maça taşımak istiyoruz. İnşallah bunu cuma günü başarıp turu geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Geosis Boluspor cephesi

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak??????? da maçtan üzücü sonuçla ayrıldıklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya kötü başladıklarını anlatan Koşukavak, "Biz ev sahibi gözüküyoruz ama tarafsız sahada oynadık. Oyunun momentumunu ele geçireceğimizi düşünürken geriye düştük. Sonra golü bulup oyuna ortak olduk. İkinci yarı başında 2-1 geriye düştük bu bizi sarstı ve sonra oyuna ortak olmak çok kolay değildi." dedi.

Koşukavak, maçta rakiplerini savunamadıklarını dile getirerek, "Yarı final maçında çok ciddi savunma hataları yaptık, olmaması gerekiyordu. O yüzden skor büyüdü. Bundan sonrasına bakmak gerekiyor ama kolay değil. Bandırma'ya gidip skoru 3-0 yapmak, maçı uzatmaya götürmek çok kolay değil." ifadelerini kullandı.

Zor şartlar altında yarı finale geldiklerini belirten Koşukavak, "Çok üzgünüm, Bolusporlulardan özür diliyorum. Böyle yarı finalde bariz hatalar yapmamamız gerekiyordu. Bandırmaspor'u tebrik ederim. Cuma günü elimizden ne geliyorsa skoru 3-0'a getirmenin yolunu arayacağız, umut bitmez." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor Avantajı Yakaladı - Son Dakika

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