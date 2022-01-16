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Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın: "Menemende büyük tehlike atlattık" - Son Dakika

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın: "Menemende büyük tehlike atlattık"

16.01.2022 00:58
Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın: "Menemende büyük tehlike atlattık"

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da basın sözcüsü Özel Aydın, Menemenspor maçında başkan ve yönetime saldırı olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da basın sözcüsü Özel Aydın, Menemenspor maçında başkan ve yönetime saldırı olduğunu söyledi.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Menemenspor - Bandırmaspor müsabakasında protokol tribününde yaşananları anlattı. Bandırmaspor Başkan Yönetiminin sözlü ve fiziki saldırıya uğradığını belirten Aydın, "Dün Menemenle oynadığımız maçta büyük üzüntü yaşadık. Biz oniki yönetim kurulu üyemiz ve başkanımızla birlikte Menemen Stadyumu'na elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Kapıda ne bir pasolig temsilcisi ne de arama yapan kimse yoktu. Biz kendi kartlarımızı çıkardık soran olmadı. Yani çok rahat bir şekilde stada girdik. Biz Başkanımız ve yönetimimiz ile aynı bölgede oturduk. Çok kibar bir şekilde maçı izlemeye başladık. Bu arada 'bu nasıl kaçar' gibi maç yorumları yaparken sağımızda ve solumuzda bulunan seyirci mi, yönetici mi bilemiyorum, önce sözlü sataşma ile üzerimize yürüdü. Polis onları durdurmak yerine bize fiziki müdehalede bulundu. 3 arkadaşımıza biber gazı sıkıldı. O üç arkadaşımız hastaneye gitti. Biz de maçın 25. dakikasında stadyumu terk edip, bir başka ortamda televizyondan maçı takip ettik. Bizi üzen bir başka şey de Menemenspor Başkanı kendi taraftarlarına bize karşı reaksiyon yapılmasını önleyebilirdi. Oranın emniyeti bu yaşananları engelleyebilirdi. Biz Menemen'de çok büyük tehlike atlattık. Çünkü stada girişte arama yoktu. Seyircinin cebinde ne var, cebinde ne alet var bilmezsiniz. Bunları düşününce biz gerçekten büyük tehlike atlattık" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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Bandırmaspor, Özel Aydın, Spor Toto, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın: 'Menemende büyük tehlike atlattık' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın: "Menemende büyük tehlike atlattık" - Son Dakika
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