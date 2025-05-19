Bandırmaspor, Boluspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Bandırmaspor, Boluspor'u 4-1 Mağlup Etti

Bandırmaspor, Boluspor\'u 4-1 Mağlup Etti

Bandırmaspor, Play-Off 2. Turu'nda Boluspor'u 4-1'lik skorla yenerek avantaj sağladı.

19.05.2025 22:20
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Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Turu ilk maçında Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada İbrahim Kaya'nın sağ çaprazdan ceza sahasına attığı pasta kale önünde topla buluşan Murat Cem Akpınar, meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-2

57. dakikada ceza sahası içerisinde seken topa kafa vurmak isteyen Atınç'ı, Fethi Özer formasından çekerek düşürdü. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltı noktasına gelen Billal Messaouidi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

67. dakikada Messaouidi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

88. dakikada kendi yarı alanından topla çıkan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılarak hızla ilerledi. Ceza sahası dışı sağından arka direğe ortasında Marco Paixao topu topu filelere gönderdi. 1-4

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Vusal Iskandarlı dk. 71), Fethi Özer (Kosta Aleksic dk. 83), Naby Oulare, Enes Aliç, İshak Karaoğul (Onur Ulaş dk. 83), Oğuz Kağan Güçtekin (Mario Balbudia dk. 68), Florent Hasani, Dean Liço, Paul Mukairu, Khouma Babacar (Hüsamettin Yener dk. 71)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Berk Yıldız, Eren Erdoğan, İlhami Siraçhan Nas, Anıl Koç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Faruk Can Genç dk. 81), Michel Mulumba (Sergen Piçinciol dk. 89), Hikmet Çiftçi, Dieumerci Ndongala (İbrahim Kaya dk. 46), Murat Cem Akpınar (Mehmet Özcan dk. 73), Billal Messaouidi, Loıs Pablo Diony (Marco Paixao dk. 81)

Yedekler: Zafer Görgen, Mourad Louzıf, Kerim Avcı, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Pablo Diony (dk. 12), Murat Cem Akpınar (dk. 47), Billal Messaouidi (dk. 60), Marco Paixao (dk. 88) (Bandırmaspor), Florent Hasani (dk. 27) (Boluspor)

Sarı kartlar: Fethi Özer (Boluspor), Hakan Bilgiç, Michel Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor) - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Boluspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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