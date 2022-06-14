Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan - Son Dakika
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Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan

14.06.2022 21:37
Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yapılan olağan kongresinde mevcut başkan Onur Göçmez güven tazeledi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bandırma spor'un yapılan olağan kongresinde mevcut başkan Onur Göçmez güven tazeledi. Bandırmaspor'un şirketleşmesiyle ilgili kongrede yapılan oylamada oy birliğiyle yeni yönetime yetki verilirken, İstanbulspor ile oynanan final maçını hatırlatan Göçmez "Bütün emeklerimizi sahada değil, masada kaybettiğimiz bir maç yaşadık. Bu da bir deneyim oldu hepimiz için" dedi.

Sanayi Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongreye tek liste ile gidildi. Yapılan açık oylamalı seçimde Başkanlığa yeniden Onur Göçmez getirildi. Kongrede konuşan Başkan Onur Göçmez, İstanbulspor ile oynanan final maçında yaşanan haksızlıkları gündeme getirdi.  Göçmez, "Bütün emeklerimizi sahada değil, masada kaybettiğimiz bir maç yaşadık. Bu da bir deneyim oldu hepimiz için. Aslında hepimizin biraz daha fazla Bandırmaspor'a sarılması gereken günlere gidiyoruz. Cümlem ne kadar doğru ama biz gerçekten çok büyük bir kulübüz ama Kocaeli'ndeki İstanbul maçında ne kadar büyük bir camia olduğumuzu da tüm Türkiye duydu.  Bundan sonrada bu birlikteliği devam ettirirsek daha da güzel işler yapacağımıza biz çok inanıyoruz. Benim başkanlık dönemimde hep yapmak istediğim şuydu; eskiden gelen tüm başkanlarımızı aynı çatı altında toplamaktı. Burada çok değerli eski başkanlarımız var.  Tüm Türkiye'nin konuştuğu resim Bandırma'nın 15 bin kişiyle Kocaeli'nde omuz omuza verdiği mücadeleydi." dedi.

"BANDIRMASPOR'UN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"Süper Lig konusunda da konuşan Göçmez, "Seneye olur olmaz ama önemli olan camianın bir araya gelmesi. Zaten bizden korkulmasının sebebi buydu. Camia sağılmıştı, bir şekilde ortadan kaybolma aşamasına gelmişti. Şu an tekrar siz büyüklerimiz, taraftarımız, üyelerimiz ile Bandırmaspor'un neler yapabileceğini gösterdik.  Ben hocamıza, teknik ekip ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Zor bir seneydi önümüzde daha çok zor seneler olacak bunu şu an yaşamaya başladık. Tek derdimiz Bandırmaspor, masamızda başkada şapkamız yok. Tek hedefimiz aile olmak, aile olmak da burada başlıyor. Bu şekilde güçlü durduğumuz zaman önümüzdeki sene çok daha güzel olacak ve Bandırmaspor'un geleceği çok daha sağlam temellere atılacak." şeklinde konuştu.ŞİRKETLEŞME YETKİSİ YÖNETİME VERİLDİKongrede yönetim kuruluna Bandırmaspor'un şirketleşmesiyle ilgili yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Yeni spor yasasının da gündeme geldiği kongrede ayrıca yönetim kuruluna Bandırmaspor'un mevcut gelirlerinin yüzde 50'si tutarında borçlanma yetkisi de verildi.

Faaliyet ve mali raporların ayrı ayrı okunarak ibra edildiği genel kurulda, Bandırmaspor'un toplam gelir ve gideri 62 milyon 255 bin olarak kaydedildi.  Borçların da kalem kalem açıklandığı genel kurulda toplam borcun 45 milyon 850 bin lira olduğu, önceki yönetime 2 milyon 900 bin TL, mevcut yönetime 3 milyon 810 bin TL ve Başkan Onur Göçmez'e de 31 milyon 160 bin TL borcun bulunduğu açıklandı.


- Balıkesir
Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan - Son Dakika

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